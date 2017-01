Anarchisten vernielen Haagse pinautomaten

In een verklaring op de activistische website Autonomen Den Haag schrijven de anarchisten dat zij dit hebben gedaan uit solidariteit met hun 'collega's' die gevangen zitten in Duitsland.



Bankovervallen

De groep gevangenen wordt verdacht van meerdere bankovervallen in de Duitse stad Aken. De rechtszaak tegen hen begint op 23 januari. In Duitse media sprak een rechercheur van 'zeer professionele en extreme overvallen, waarbij mensen doodsangsten uitstonden.



De Haagse activisten willen echter dat de anarchisten vrij worden gelaten door de Duitse justitie, ongeacht of ze schuldig zijn of niet. 'Onteigening is een ethisch juist en een politiek legitiem middel, een methode van strijd, dat onderdeel is van de geschiedenis van alle revolutionaire bewegingen', luidt hun verklaring.



Kapitalisme

Het is niet de eerste keer dat in Den Haag pinautomaten sneuvelen als gevolg van een anarchistische actie. Met eerdere vernielingen werd onder meer geprotesteerd tegen het kapitalisme en de consumptiemaatschappij, waarin banken volgens de actievoerders een centrale rol spelen.