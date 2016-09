Ander mens door leukemie: 'Dit was een zegen'

Er was een tijd dat Arnold Veerkamp (29) de hele wereld de schuld gaf. Een bekeuring? Dan lag het aan die bloedirritante politieagent. Blauwe enveloppe? De overheid met z'n stomme belastingen. ,,Ik zat in een negatieve spiraal'', zo blikt hij nu terug. ,,Ik was dik, somber en had weinig vriendjes. Ik bracht mijn dagen hangend door op de bank. Of in de spoelkeuken van een restaurant. Een leven zonder enig perspectief.'' Een zegen Die Arnold Veerkamp bestaat niet meer. Wie hem nu tegenkomt, ziet een vrolijke, goedgemutste jongeman. Vol energie en mooie toekomstplannen. Maar om dat bereiken, moest hij door een enorm diep dal. Hij voerde een jarenlange strijd tegen leukemie. ,,Sindsdien is het roer om en sta ik positief in het leven. Ik kan inmiddels zelfs zeggen dat leukemie voor mij een zegen was.''Daar dacht hij vijf jaar geleden wel anders over. Bibberend in zijn bed in het Hagaziekenhuis keek hij de dood in de ogen. ,,Met bedrukte gezichten vertelden de artsen me dat ik nog maar een overlevingskans had van vijftien procent. Vrienden en familie kwamen al afscheid van me nemen. Maar ik weigerde te accepteren dat ik ziek was. Dat heeft me gered.'' De leukemie is een keerpunt in zijn leven. Een leven dat voor die tijd 'een beetje voortkabbelt'. Veerkamp groeit op in een echt ondernemersgezin. Zijn ouders runnen de bekende zonnebankstudio Zonneland aan de Bezuidenhoutseweg. ,,Ze waren een van de eersten in Nederland. Een goed lopende zaak, met dagelijks meer dan driehonderd klanten.'' Op z'n zestiende wordt alles anders. ,,Van de een op de andere dag ging mijn vader ervandoor. Hij trok naar het buitenland en trouwde met een nieuwe vrouw. De zonnestudio en zijn gezin liet hij achter.''

Bedrijfsleider zonnebankstudio

En zo is de zestienjarige Arnold Veerkamp opeens bedrijfsleider van een zonnebankstudio. ,,Ik was volledig blanco, moest me nog helemaal bewijzen. Alleen door harder te werken dan het personeel wist ik respect af te dwingen.'' Maar na een paar jaar heeft hij er genoeg van en meldt zich aan bij een strandtent. Dan begint een leven vol kortstondige avonturen. ,,Auto's, horloges, ik zag overal handel in. Zo stuitte ik ooit op een partij computers. Die wilde ik hebben. Het probleem was dat die dingen helemaal in Groningen stonden. En ik had geen rijbewijs. Ik ben toen stiekem in de auto van m'n moeder gestapt en in twee ritjes die hele handel naar hier gebracht. Zo was ik. Als ik iets in m'n kop had, gebeurde het.''



Maar z'n gescharrel levert niet het gewenste resultaat. ,,Ik kon me eigenlijk slecht focussen. In mum van tijd vond ik weer wat anders leuk. Ik investeerde niet. Ja, dan komt een handeltje natuurlijk nooit echt van de grond.'' Uiteindelijk belandt Veerkamp bij een uitzendbureau voor horecapersoneel. ,,Daar heb ik jaren gewerkt. Ben overal geweest. Van barman in het casino tot cateraar bij bankiers. Een leuk, maar oppervlakkig leven. Gelukkig was ik niet. Ik miste een doel.''



Vlucht in drank

Dan wordt Veerkamp ziek. ,,Ik had het eerst niet door. Ja, achteraf bleek dat ik eigenlijk steeds minder actief werd. Ik zat veel thuis achter de computer. Alleen in de kroeg ging ik los. Ik begon steeds meer te drinken. Glazen vol Sambucca, Limoncello aangelengd met Prosecco, het kon niet op. Daardoor voelde ik me goed.'' De drank is niet alleen een manier om te ontvluchten aan z'n grauwe bestaan, hij voelt zich er merkwaardig genoeg ook fysiek beter van. ,,Mijn bloed werd er dunner door. Wist ik veel dat ik toen al leukemie had. Mijn bloed was door de ziekte al zo dik als boter.''



Omdat hij lusteloos is en steeds meer pijntjes krijgt, meldt Veerkamp zich toch maar bij de dokter. ,,In eerste instantie kreeg ik penicilline voorgeschreven. Maar het werd er niet beter op. Dus in het weekend heb ik me toch maar even gemeld op de eerste hulp van het ziekenhuis.''



Niet accepteren

Daar gaan alle alarmbellen af. ,,Er kwamen tal van artsen bij me langs, de een keek nog somberder dan de vorige. Totdat het hoge woord eruit kwam: ik bleek acute leukemie te hebben.'' De situatie was penibel. ,,Mijn ziekte bleek al zover gevorderd dat de kans klein was dat ik het zou overleven.'' De klap komt hard aan. ,,Mijn leven hing aan een zijden draadje. Het leek wel of ik in een slechte droom was beland.''



Het liefst houdt hij die illusie in stand. ,,Ik weigerde te accepteren dat ik dood zou gaan. Ik had al zoveel tegenslagen en mislukkingen overwonnen, dat ik ervan overtuigd was dat ik het nu ook wel weer zou redden.'' Die overtuiging sleept Veerkamp erdoorheen. Bijna twee jaar lang ziet hij niets anders dan de binnenkant van het ziekenhuis. ,,Ik ben daar volstrekt geleefd, ging van behandelplan naar behandelplan. Ik weet niet eens meer hoeveel chemo ik heb gekregen. Maar het heeft geholpen. De ziekte was overwonnen. Ik mocht naar huis.''