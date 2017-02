Andere aanpak nodig om vrijwilliger te trekken

Met alle respect voor de blanke man van zeventig jaar die nu het vrijwilligerswerk domineert in besturen van wijk- en bewonersorganisaties. Maar de kloof tussen deze 'klassieke vrijwilliger' en de wijkbewoners en hun interesse is te groot.



Om te verjongen en te zorgen voor meer diversiteit in de organisaties gaat PEP Den Haag een proef doen in Loosduinen. ,,We gaan de besturen coachen en laten zien dat door meer jongeren te betrekken en meer diversiteit toe te laten de kracht van zo'n organisatie toeneemt. Mensen zijn best bereid onbetaald werk te doen voor iets waarin ze zelf interesse hebben en wat voordeel oplevert voor hun wijk'', zegt Annemiek Haneveld, coördinator Vrijwillige Inzet bij PEP.



Zwemcoach

De benadering moet anders. Waarschijnlijk moet zelfs de term vrijwilliger verdwijnen. ,,Veel ouders doen aan zwembegeleiding of coachen een team van hun kind. Dat is vrijwilligerswerk, maar dat noemen ze niet zo.''



Niet meer een oproep doen in een wijkkrant voor een project waaraan mensen zich voor lange tijd moeten verbinden. ,,Veel organisaties zijn zich er nog niet van bewust wat mensen voor hen kunnen betekenen. Vaak worden kandidaten die voor drie of zes maanden iets willen doen, expats bijvoorbeeld, opzij geschoven, want aan zo'n korte tijd zou je niets hebben. Maar iemand kan in die tijd enorm waardevol zijn voor een organisatie door bijvoorbeeld een website te bouwen.



,,Er is een hoop in beweging om de stagnatie tegen te gaan van mensen die actief betrokken zijn bij hun leefomgeving'', zegt Haneveld. Het is de bedoeling dat samen met de autoriteit op het gebied van vrijwilligers, prof. dr. Lucas Meijs, ook een aantal onderzoeken gedaan gaat worden.



Opvallend is ook het verschil in bereidheid om iets te doen per wijk in Den Haag. De Vinex-locaties staan bekend als 'moeilijk'.