'Anderhalve' dominee aan de slag in Oude Kerk Voorburg

De dag van het interview blijkt de trouwdag te zijn van Giel en Leneke. Vanavond maken drie van hun vier kinderen (de jongste van één is nog wat jong) een romantisch diner voor ze. Leneke lacht: ,,Volgens mij is het belangrijkste gerecht: tomatensoep met balletjes."



Met baby Josephine op de arm, heeft Giel de deur van de lichte pastoriewoning aan de Parkweg geopend. De geur van verse verf en pas gelegd eikenhout is symbolisch voor de nieuwe fase die het domineesgezin ingaat.



Eerst eens een blik op de oorsprong van dit predikantenhuwelijk. Hun religieuze achtergrond is verschillend. Maar kan dat wel, twee geloven op één kussen?



Giel vertelt: ,,In ons gezin was dat ook zo. Mijn moeder was van oorsprong gereformeerd en mijn vader rooms-katholiek. Hij was ook predikant en vond het weleens 'zoeken'. In het hervormde geloof vonden ze uiteindelijk beiden wat ze zochten."



Leneke kwam daarentegen uit een hoek die in de volksmond 'streng gereformeerd' wordt genoemd. ,,We leerden elkaar kennen in het bestuur van onze theologische studievereniging in Utrecht. Toen we een relatie kregen, bleken onze verschillende achtergronden geen probleem, eerder aanvullend." Op de vraag 'van welk geloof' ze dan nu zijn, antwoordt Leneke: ,,Vrolijk orthodox! Vrij vertaald: traditioneel, maar open in het christelijk geloof. Dat maakt dat ik nu als vrouw op de kansel mag staan. Dat had vroeger niet gekund."



,,We waren niet op zoek naar een nieuwe kerkgemeente hoor", zegt Leneke over de overstap naar de Oude Kerk. ,,We werkten ook in Workum als echtpaar in een 150-procentsfunctie. En het beviel ons daar goed." Maar waarom dan weg? ,,Het kwam op ons pad, als een roeping. Mijn oog viel op een advertentie waarin twee dominees werden gevraagd voor 'een nieuw elan' in de Oude Kerk in Voorburg, die net gefuseerd was. De open, hartelijke toon viel op. Meestal zijn advertenties wat algemener opgesteld."