'Angst en vooroordelen regeren'

Dat is maar de vraag, want zelfs scholenkoepel ISBO, die veel moslims in de stad vertegenwoordigt, is tegen deze school...

,,Haar houding heeft mij ook verbaasd. Je zou verwachten dat moslims juist zouden willen samenwerken. Maar ISBO heeft kennelijk dezelfde vooroordelen als alle anderen.''



Men denkt dat uw cliënt een streng islamitische school wil opzetten.

,,Dat is incorrect! Het bestuur wil zich helemaal niet vastleggen op een bepaalde stroming. Iedere moslim is welkom, een hele vrome of een liberale en zowel jongens als meisjes.''



De angst komt deels voort uit het feit dat een oud-bestuurslid van SIO Amsterdam, waar uw cliënt ook bestuurder is, openlijk sympathiseerde met Islamitische Staat.

,,Die meneer is niet bij de stichting in Den Haag betrokken. Atasoy is hier vooralsnog de enige bestuurder. En ik heb hem nooit op radicale uitspraken kunnen betrappen. Hij geeft vrouwen ook gewoon een hand.''



Atasoy kan toch nooit in zijn eentje een goed functionerende middelbare school uit de grond stampen?

,,Klopt, maar hij laat zich tot nu toe adviseren door experts uit het werkveld. We kijken eerst wat er met de huidige aanvraag gebeurt, daarna worden er meer bestuursleden aangetrokken. De ervaring leert helaas dat bestuursleden van islamitische scholen een bak ellende over zich heen krijgen. Dat willen we mensen besparen als hun deelname nog niet noodzakelijk is.''



Waarom stuiten islamitische scholen dan op zo veel vijandigheid?

,,Het is gebaseerd op vooroordelen en pure angst. Dat speelt ook bij de gemeente Den Haag. Die zal er alles aan doen om dit plan niet te laten slagen.''