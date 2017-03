Anouk en Aletta kunnen zó op een Haagse sokkel

Eenzijdig

Van Nieuwenhoven kwam op het idee voor de website na een wandeling door de binnenstad. Prima hoor, dat standbeeld van Willem II, het kunstwerk ter ere van Willem Drees, de vereeuwiging van Johan de Witt en het pas onthulde standbeeld van Thorbecke, maar wel heel eenzijdig, vond ze.



In de rest van de stad komen de vrouwen er al even bekaaid vanaf, concludeerde ze: ,,Tussen de politici, generaals, kunstenaars en wetenschappers, moeten we het doen met een handjevol standbeelden van koninginnen en mythische figuren.''



De top 10 van de website 'Dievrouwverdient een standbeeld.nl' is nog niet in beton gegoten. Of in marmer gebeiteld, zo u wilt. Wie wil, kan nog twee weken haar of zijn voorkeur melden. Daarna gaat de PvdA naar het stadsbestuur om het standbeeld te regelen.



Dus misschien kan Janey Tetary haar positie als runner-up postuum nog verbeteren. De Hindoestaanse is een heldin vanwege haar felle verzet tegen de werkomstandigheden op de Surinaamse plantages tijdens het koloniale bewind. Haar strijd m0est ze in 1884 met de dood bekopen.



Een kandidate voor de koppositie is zeker ook de nummer 3 op de lijst, Alexandrine Tinne. De Haagse ontdekkingsreiziger annex fotografe was in de 19de eeuw onder meer de eerste vrouw die door de Sahara reisde.