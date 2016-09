Anti-fascisten bekladden steiger met anti-Pegidatekst

Dat meldt de Anti-Fascistische Actie Den Haag (AFA) vandaag op zijn website.



De materialen voor de steiger voor een pand op de hoek van het Prins Hendrikplein en de Prins Hendrikstraat zijn volgens AFA geleverd door een sympathisant van Pegida. Op het doek is met grote letters 'Stop Pegida & Voorpost' geschilderd.



Zondagmiddag houdt de rechtse beweging Pegida weer een demonstratie in Den Haag. Volgens de Nederlandse Pegida-voorman Edwin Wagensveld is de datum, 11 september, niet zomaar gekozen. ,,De symbolische waarde is heel hoog, zeker momenteel steeds meer aanslagen achter elkaar volgen en de dreiging vanwege islamterreur enorm hoog is,'' zei hij in juli. Hij kondigde toen aan dat Pegida vanaf september maandelijks in Den Haag gaat betogen.



De AFA heeft op zijn beurt voor zondag een tegendemonstratie aangekondigd.