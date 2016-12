Anti-Pegida betogers weer op vrije voeten

Twee weken geleden eiste het OM tijdens een zitting 250 euro boete tegen Kwinten K. en Philip S.. Zij werden op 10 april met nog vijftig andere anti-Pegida betogers opgepakt in het centrum van Den Haag , alwaar ze antifascistische leuzen schreeuwden tegen de deelnemers aan de mars.



Volgens justitie was het de bedoeling van de betogers om wanorde te scheppen in de stad. De rechter meent echter dat het toegestaan is om antifascistische leuzen te roepen.



Het Openbaar Ministerie kondigde tijdens de zitting in Den Haag aan meer opgepakte anti-Pegida demonstranten voor de rechter te zullen slepen, in het geval de twee betogers zouden worden veroordeeld. Nu Kwinten K. en Philip S. vrijuit gaan, is niet bekend of justitie dit alsnog van plan is.