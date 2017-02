Anti-Trump-demonstratie op het Malieveld van start

Daling aantal tienermoeders in regio zet door

14:05 Net als in de rest van Nederland daalde vorig jaar in Haaglanden het aantal tienermoeders. Den Haag is deze regio 'koploper' met 7,7 van de duizend meiden tussen de 15 en 19 jaar met een kindje, maar dat is nog altijd een stuk minder dan in 2015 toen dat 9,7 op de duizend was.