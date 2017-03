Antifascisten protesteren op Spui

'Vraag inwoners waarop ze willen bezuinigen'

13:32 'Vraag de inwoners of ze bereid zijn wat meer aan woonlasten te betalen om het zwembad open te houden'. Volgens het CDA in Voorschoten is dat een betere manier om geld bijeen te schrapen dan met de draconische maatregelen die het gemeentebestuur voorstelt in een concept herstelplan.