Eenzaamheid ,,Zij kunnen de ouderen daarnaast op maat adviseren over hun persoonlijke situatie op het gebied van zorg en wonen’’, zeggen Van Nunen en Besteman. ,,Met een nieuwe passende woning met laagdrempelige mogelijkheden om contacten te leggen en mee te doen in de samenleving. Het is goed voor de ouderen, goed tegen eenzaamheid en goed voor de doorstroming op de woningmarkt. Dus ook goed voor de overige woningzoekenden.’’ Betere samenwerking tussen de gemeentelijke werkterreinen zorg en wonen is volgens beiden ook noodzakelijk. ,,Aan de ene kant zorg terugschroeven en aan de andere kant geen passende woning aan kunnen bieden lost geen problemen op.’’

Woonvormen

Ze opperen ook nieuwe woonvormen, zoals een gemengde leeftijdsopbouw in een complex of buurtje. In Rijswijk Buiten is al zo’n project in ontwikkeling, maar lang niet alle senioren hebben een koophuis met overwaarde dat ze kunnen verkopen. Zij zijn afhankelijk van woningcorporaties.



Van Nunen en Besteman: ,,Daarvoor moeten ze zelf de woningmarkt in de gaten houden en digitaal reageren. Dat lukt sommige ouderen niet snel genoeg. Als er wel een geschikt huis in een buurgemeente beschikbaar is, levert dat weer nieuwe problemen op, vooral ook op het gebied van zorg.’’



Volgens Van Nunen en Besteman wordt er veel te snel gewezen naar corporaties en mantelzorgers. ,,Maar als lokale politiek hebben we ook een rol.’’