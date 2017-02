'ApenkooiGym haalt het kind in je boven'

Voor wie en waar zijn de gymlessen te volgen?

,,De gymlessen geven wij in de gymzaal van Montessori Waalsdorp. Iedere woensdagavond zorgen we dat de volwassenen weer even kind kunnen zijn. De eerste keer dat de mensen meedoen betalen ze vijf euro en daarna kost het 7,50 euro. Ook kunnen mensen bij ons een groepsuitje doen. Bijvoorbeeld met een bedrijfsuitje of tijdens een vrijgezellenfeestje lekker een paar uurtjes klimmen en klauteren. Hiervoor hebben we ook nog een andere vestiging in Den Haag."



Waarom is apenkooien leuker dan gewoon sporten?

,,Het apenkooien is een echte herinnering aan vroeger. Als je tegen mensen alleen al het woord 'apenkooien' zegt, worden het een soort stuiterballen. Ze kunnen weer even het kind uithangen. Het is laagdrempelig en daarom voor iedereen toegankelijk. Iedereen kent het spelletje."



Wat wordt er allemaal gedaan tijdens zo'n gymles?

,,Het heet natuurlijk ApenkooiGym, maar eigenlijk komen alle toffe spelletjes die we vroeger tijdens de gym deden in deze gymles terug. Zo doen we ook aan trefbal, knotshockey en tikkertje."



Komen er meer plekken in de stad voor ApenkooiGym?

,,We zijn druk bezig met het vinden van meer locaties om ApenkooiGym voor meer mensen bereikbaar te maken. Verder hebben we veel leuke ideeën voor eventuele evenementen en toernooitjes. Een trefbaltoernooi op het strand of apenkooien in een park zie ik wel zitten."