'Apetrots' op leerlingen die cum laude afstuderen

Veteranendag trekt ruim 90.000 bezoekers

16:45 De Nederlandse Veteranendag in Den Haag heeft vandaag in totaal ruim 90.000 bezoekers getrokken, zei de organisatie. De Hofstad was de dertiende keer het decor voor de Veteranendag. Op het Haagse Malieveld was een groot festivalterrein ingericht, waar veel belangstellenden op af kwamen.