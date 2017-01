Appeltheater verkocht, geld gaat naar personeel

Het bekende theater aan de Duinstraat is gisteren overgedragen aan de nieuwe eigenaar, verklaart voorzitter Elmer van Soest van de stichting, die het Appeltheater exploïteerde. Met het geld verwacht hij 'binnen twee, uiterlijk drie maanden' de 25 ontslagen medewerkers van de toneelgroep alsnog een ontslagvergoeding te kunnen meegeven.



Van Soest: ,,Vanaf het begin hebben we op vrijwillige basis gezegd: bij verkoop van het theater is de opbrengst voor de medewerkers. Dat stond en staat als een paal boven water.''



Vernietigend

Toneelgroep De Appel raakte vorig jaar mei in crisis. Een gemeentelijke adviescommissie oordeelde vernietigend over de toneelgroep. Wethouder Joris Wijsmuller (HSP, cultuur) kreeg de raad mee de jaarlijkse subsidie van 1,9 miljoen af te schaffen. Ondanks de vele protesten kwam het begin november daadwerkelijk zover. Niet lang daarna, twee dagen voor oud en nieuw, werd de Haag-se toneelgroep zelfs failliet verklaard. De 25 medewerkers kwamen (per 1 januari) op straat te staan.



Een dag later zat voorzitter Van Soest van de exploitatiestichting al met de curator van de failliete toneelgroep aan tafel. ,,Sindsdien hebben we meerdere gesprekken gevoerd'', vertelt hij. ,,En ik kan nu zeggen dat het met de ontslagvergoedingen voor de acteurs en medewerkers van De Appel wel goed komt. Als er tenminste geen grote onverwachte tegenvallers opduiken.''



Kantorencomplex

Het bekende Appeltheater aan de Duinstraat zou verkocht zijn aan de firma Hol Projectinrichting uit Heteren. Dat bedrijf verwierf in 2008 ook de naastgelegen Nieuwe Kerk in Scheveningen en heeft dat gemeentelijk monument inmiddels verbouwd tot een kantorencomplex.