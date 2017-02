Aptroot eert gesneuvelde Franse commando's

Een van de terugkerende plichtplegingen van de burgemeester van Wassenaar is het leggen van een krans voor de zes Franse commando's die in februari 1944 sneuvelden voor of op het strand binnen de gemeente. Als tijdelijk opvolger van Jan Hoekema trof Charlie Aptroot het vandaag niet. De jaarlijkse herdenking bij het monument aan de Wassenaarse Slag werd gehouden in de stromende regen en harde wind.



Aptroot stelde zich tijdens zijn toespraak zowel in het Frans als in het Nederlands voor als 'de nieuwe burgemeester' van Wassenaar. Hij vervult momenteel een bijzondere dubbelrol, omdat hij de functie van eerste burger combineert met die van Zoetermeer, zijn oorspronkelijke standplaats.



Aptroot zei de verkleumde aanwezigen na de erwtensoepmaaltijd er rekening mee te houden dat hij tot najaar 2018 aanblijft in Wassenaar. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart wordt een definitieve opvolger voor Hoekema aangewezen.



Moedig

Namens Frankrijk herdacht de defensieattaché, kolonel Sylvain Nogrette, zijn 73 jaar geleden omgekomen landgenoten. Hij sprak in het Frans én het Nederlands over 'moedige mannen, die hun leven gaven voor onze vrijheid en democratie'. De ware toedracht van hun dood is nooit geheel duidelijk geworden. De zes commando's, met kapitein Charles Trépel als commandant, zouden voor een korte geheime actie in de nacht bij paal 91 bij de Wassenaarse Slag aan land gaan. Hun lichamen spoelden een dag later echter op het strand aan. In aansluiting op de herdenking reikte kolonel Nogrette aan zes Nederlandse militairen Franse onderscheidingen uit voor hun aandeel in buitenlandse missies.