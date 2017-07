Aptroot: Ik ben geen marionet

InterviewGaan Voorschoten en Wassenaar nu fuseren of niet? De burgemeester van laatstgenoemde gemeente, Charlie Aptroot, bezweert dat er geen vooropgezet plan is.

Voorschoten en Wassenaar hebben beide een waarnemend burgemeester en ook nog eens van dezelfde partij, VVD. Het lijkt voor de hand te liggen dat ze, Pauline Bouvy en Charlie Aptroot, bij hun aanstelling van de commissaris van de koning, Jaap Smit, de opdracht hebben gekregen de fusie tussen beide gemeenten te regelen.

Maar wie dat suggereert, vindt een geërgerde Aptroot tegenover zich. ,,Het is absoluut niet het geval", sprak hij vorige week. ,,Ik zou zo'n opdracht ook niet hebben geaccepteerd. Zoek maar een ander, beste Jaap, had ik dan gezegd. Ik ben geen marionet."

Raar

Volgens Aptroot zijn alle opties voor de bestuurlijke toekomst van Wassenaar 'echt helemaal open'. Dat betekent dat, vooropgezet of niet, het dus óók op een fusie tussen Voorschoten en Wassenaar kan uitdraaien. Heel raar zou dat niet zijn. Beide dorpen hebben zo hun problemen. Voorschoten heeft, op z'n zachtst gezegd, zijn financiën niet op orde, Wassenaar mist bestuurlijke harmonie.

En daar was vorige maand ineens de opmerkelijke brief van Bouvy en haar wethouders aan de collega's van Wassenaar. Voorschoten deed zijn uiterste best om duidelijk te maken een groot zwak voor de buurgemeente te hebben en ze boven de Leidse regio te prefereren. ,,We delen onuitgesproken veel met elkaar", stond er in de brief.

Het was een pure liefdesverklaring, maar Aptroot zegt dat niet als zodanig te hebben opgevat. ,,Ik zie het genuanceerder. Er is overdreven ophef over die brief gemaakt." Gniffelend: ,,Oké, ze houden wel een beetje van ons."

Wens

Aptroot groeide op in Wassenaar en is zeer begaan met het lot van zijn dorp. Het kan zijn dat hij tot de conclusie is gekomen dat de toekomst er rooskleuriger uitziet als er wordt gefuseerd. Maar waarom zou hij dat dan niet nu regelen in plaats van het besluit over de bestuurlijke vorm voor Wassenaar over de verkiezingen van volgend jaar heen te tillen? Omdat, stellen mensen die denken dat een samengaan met Voorschoten het grote doel is, een fusie op dit moment geen instemming van de huidige gemeenteraad en bevolking zou krijgen. Mogelijk wordt gehoopt dat door de aanstaande gesprekken met de inwoners het besef er komt dat een fusie de beste optie is. Aptroot sprak in ieder geval de wens uit dat de Wassenaarders de komende tijd goed nadenken over de toekomst van hun dorp en hun voorkeur onderbouwen.

,,Want als we onze keuze niet beargumenteren, denken ze bij de provincie misschien dat we oogkleppen voor hebben en wordt er een beslissing voor ons genomen", zei Aptroot. ,,Dat zou ik verschrikkelijk vinden."