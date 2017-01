Architect cultuurpaleis: 'heb begrip en vertrouwen'

,,Ik zou maatschappelijk begrip willen oproepen. Deze opgave is niet zo vaak vertoond op andere plekken. Het zijn uitermate complexe processen'', zei Coenen.



De gemeenteraad kreeg tekst en uitleg over de aangepaste plattegronden van het cultuurgebouw dat in 2020 opengaat, een jaar later dan gepland. Vorige week gingen de vier gebruikers van het cultuurcomplex akkoord met de indeling.



Tevreden

Vertegenwoordigers van het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest en de Stichting Dans- en Muziekcentrum zijn positief over de tekeningen. ,,Dit wordt een uniek huis'', zei Henk Scholten van het Dans- en Muziekcentrum. ,,Nergens in Nederland, Europa en zover wij weten zelfs de wereld is een onderwijs- en cultuurhuis met gezelschappen en een onderwijsinstelling met internationale faam.''



Vertraging

Het duurde even tot de bewoners van het cultuurcomplex instemden met de tekeningen. Dat lag bijvoorbeeld aan logistieke punten als 'de afvoer van vuil', zegt Scholten. ,,Dat is echt een heel groot onderwerp.''



Zorgen over kosten

In de raad klinkt tevredenheid over het oordeel van de cultuurclubs. Wel zijn er zorgen over de vertraging van een jaar en de kosten van de geschillen tussen de gemeente en de bouwers. Een speciale adviesraad buigt zich nu over de twistpunten, uiterlijk deze zomer moet daarover besloten zijn. Dan kan pas de definitieve balans worden opgemaakt.