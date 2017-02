Arie bakt heerlijkste taarten in omgebouwd schuurtje

De recensies over zijn lekkernijen zijn lovend. Steeds meer Zoetermeerders weten Arie's Bakery in Seghwaert te vinden. Via Facebook of zijn eigen site stromen de bestellingen binnen.



De 55-jarige Bos is eigenlijk banketbakker in hart en ziel. Vanaf jongs af aan hielp hij zijn broer in de bakkerij in Groningen. Na de banketbakkersopleiding werkte Bos met veel plezier bij diverse bakkerijen.



Maar het werk was zwaar. ,,Vooral in de decembermaand sliep ik weinig. Door de drukte was ik na kerst volledig uitgeteld. Alleen maar werken, in combinatie met mijn gezin, ging mij tegenstaan. Toen ik veertig was, werd ik ziek. Ik begon mij af te vragen of mijn werk nog wel bij mij paste."



,,Ik wilde iets betekenen voor de medemens. Daarom besloot ik in de zorg te gaan werken en de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk te gaan volgen. In Baarn kon ik bij een gehandicapteninstelling gaan werken.''



Dankbaar werk

Na zijn scheiding ontmoette Bos zijn huidige vrouw Sandra. Samen kochten ze vijftien jaar geleden een huis in Zoetermeer en vond hij een nieuwe baan als verzorger bij Verpleeghuis Domus in het Dorp.



,,In deze kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen werk ik met passie en plezier. We doen activiteiten en ik verzorg en begeleid de bewoners. Heel mooi en dankbaar werk."