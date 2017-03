Arme jeugd gratis met tram of bus

Voor de zomer komt wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) op verzoek van HSP-raadslid Sanne van der Gaag met de uitwerking van de verschillende ideeën voor gratis tram- en bustickets. ,,Ik ben er enthousiast over'', zegt de wethouder. ,,Veel Hagenaars kunnen in de zomer vanwege hun lage inkomen niet op vakantie. Zelfs een kaartje voor de tram of bus kan voor hen te veel zijn. Dus het is aardig om met de HTM te kijken of we minima een gratis ritje naar het centrum of het strand kunnen bieden in de zomervakantie.'' Overleg hierover met de vervoerder loopt nog.



Zestig miljoen

Als het doorgaat komt dit gratis ov bovenop het bestaande pakket armoedemaatregelen van Den Haag. Jaarlijks trekt het stadsbestuur ruim zestig miljoen euro uit voor arme gezinnen. Dat geld gaat onder meer naar de Ooievaarspas, subsidies (zoals Leergeld), bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekeringen.



In de politiek klinkt ook kritiek op het nieuwste voornemen: ,,Het wordt steeds gekker'', zegt PVV-raadslid Elias van Hees. ,,Eerst gratis schoolspullen, winterjassen en sport, en nu ook nog tramkaartjes op kosten van werkend Den Haag. Barmhartige Baldewsingh, maar met de portemonnee van de ander!''



Rijksgeld

Den Haag telt ongeveer 24.000 kinderen in armoede. Eerder maakte de gemeente bekend dat kinderen van minima een gratis tablet krijgen, en een tegoedbon voor speelgoed. ,,De crisis werkt in Den Haag nog volop door'', zei Baldewsingh eind vorig jaar bij de aankondiging van de nieuwe maatregelen. De gemeente krijgt daarvoor ruim vier miljoen euro extra van het rijk.



Den Haag neemt soms onconventionele maatregelen om de armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken. Zo koopt de gemeente schulden op van jongeren die zwaar in de financiële problemen zitten. Als tegenprestatie moeten ze naar school of aan het werk.