Armoede in Zoetermeer doet Pouw pijn

Gegroeid

Of er armoede is in Zoetermeer? Pouw hoeft alleen maar te kijken naar zijn kledingbank, die dit jaar in augustus vier jaar bestaat. ,,De kledingbank is in zeer korte tijd snel gegroeid, dat geeft wel aan dat er veel stille armoede is in Zoetermeer."



Pouw maakt schrijnende gevallen mee. Soms stokt zijn stem bij het vertellen. ,,Ik had de kledingbank net een jaar toen ik een oproep van een gezin kreeg. Het was midden in de winter en alles was bij de mensen afgesloten. Toen ik daar aan kwam, trof ik een meisje van drie aan, rillend op de bank in een pyjama. Daar zat ze in de kou met niets te eten."



Met zijn verstand op nul racete Pouw naar de supermarkt en hij plaatste een oproep op social media. In een mum van tijd werd er een kachel, een kookfornuisje en voedsel geregeld. Het meisje, dat nu zes is, kwam toevallig laatst weer langs in de kledingbank. Zijn grootste beloning was een stralende glimlach op het gezicht van het kind dat volgende week jarig is. ,,Dan gaan we naar de speelgoedbank en mag ze een mooi cadeau uitzoeken", vertelt Pouw.



Met het gezin gaat het gelukkig weer goed, weet hij. De ouders hebben werk en ze zijn uit de schulden. Maar hij ziet zoveel armoede in Zoetermeer. Mensen die nergens meer terecht kunnen, die van het kastje naar de muur gestuurd worden. En dan de schaamte, stelt hij vast. ,,Probeer maar eens je hand op te houden." Dat vinden de meeste mensen die hij helpt maar moeilijk. En zijn kledingbank bedient een gevarieerde clientèle. ,,De crisis heeft iedereen geraakt", concludeert Pouw.