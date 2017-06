Arrestante breekt hand agent: werkstraf geëist

Een vrouw die op 3 september vorig jaar in Den Haag betrokken was bij een verkeersongeval, zou bij haar arrestatie de hand van een agent hebben gebroken. De vrouw hoorde gistermiddag bij de Haagse rechtbank tachtig uur werkstraf eisen wegens 'wederspannigheid'. Ook zou ze de agent 2400 euro smartengeld of schadevergoeding moeten betalen.

Op de Fruitweg in Den Haag knalden die septemberavond laat twee auto’s op elkaar. In de ene zat Safira W. (26) met een vriendin, in de andere een gezin met drie jonge kinderen. Safira reed zonder rijbewijs en had wat wijntjes op, maar ze was niet de schuldige van het ongeval. De ander partij had haar voorrang moeten verlenen.

Sigaret

Agenten namen W. toch blaastest af en wilden haar meenemen naar het bureau. Zij vroeg op haar beurt of ze ‘nog wat hijsjes’ van haar sigaret mocht nemen, want ze was nogal geschrokken. De ene politieman zou dat hebben toegestaan, maar een ander trok de peuk uit haar mond, zo zei verdachte tegen de rechter.

Wat er daarna gebeurde, was te zien op videobeelden die tijdens de zitting werden vertoond. Twee agenten worstelen met de automobiliste die op de grond lag en schreeuwde: ,,Raak me niet aan als ik niets doe.” Een van de agenten zou zijn geschopt tegen zijn hand en voelde direct een pijnscheut. Dat moment staat overigens niet op de beelden. Later bleek dat de hand gebroken was. Door complicaties kon de agent weken lang niet meer werken.

'Doos'

De vrouw ontkent het schoppen. Zij vindt dat de politie juist agressief tegen haar was. In de auto zou ze voor ‘hoer' en 'doos’ zijn uitgemaakt. Volgens haar advocate had de politie het vertrouwen van haar cliente beschaamd door haar eerst nog toe te staan te roken en daarna plots niet meer. Verder zou de politie buitensporig veel geweld hebben gebruikt. ,,Mijn cliente raakte ook gewond en ze is vernederd voor het oog van de camera.”

De officier van justitie ziet de sigaret ook wel als een ‘trigger voor het gebeuren’, maar vindt dat van ondergeschikt belang. ,,Ze mocht niet roken vanwege de ademanalyse. Je moet doen wat agenten zeggen als je wordt aangehouden. Punt.”