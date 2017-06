Arrestatieteam doet inval in zoektocht naar vuurwapens

Vrijdag kreeg de politie de informatie binnen over een vuurwapenpartij, die in een van de vijf woningen zou liggen. Met toestemming van het Openbaar Ministerie deed zij gisteren invallen. Het was een grote operatie: De gehele Oudemansstraat werd afgesloten, waardoor het auto- en tramverkeer lange tijd was gestremd.

Er werden geen vuurwapens aangetroffen. Eerder had de politie al twee verdachten opgepakt in het verband met het onderzoek. Die zijn gisteravond heengezonden. ,,In de huidige tijd kunnen we ons geen enkel risico permitteren'', stelt teamleider recherche Martin. ,,Als er inderdaad een partij wapens zou hebben gelegen en je doet als politie en justitie niets, weet je niet wat dat voor consequenties dat had kunnen hebben. De betrokken die wij spraken, hebben wij uitleg gegeven en zij konden begrip opbrengen voor de beslissing om in actie te komen.”