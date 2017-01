As-Soennah moskee sluit deuren tijdens gebed

Directe aanleiding voor de maatregel is de aanslag op een moskee in Canada. ,,Maar onder onze mensen heerst al langer onrust'', zegt bestuursvoorzitter Abdelhamid Taheri van as-Soennah. ,,De aanslag past in een samenleving waarin steds meer islamfobie is. Zo was er vorig jaar nog een aanslag op een moskee in Enschede en met de jaarwisseling op een islamitische school in Amsterdam. Het is niet langer de vraag wanneer de volgende aan de beurt is, maar wanneer.''



Rigoureus

Het sluiten van de deuren is een rigoureuze maatregel, aldus Taheri. ,,Als bestuur moet je constant schippren. Je wilt de veiligheid van de bezoekers garanderen, maar ook weer niet de angst aanwakkeren. Nu voelen we ons echter genoddzaakt deze maatregel te nemen. We geven hiermee ook een signaal af.''



De Haagse moskee ontvangt 'met enige regelmaat' dreigementen. ,,Die zijn altijd per telefoon of mail gericht. Zo nodig doen we aangifte. Gelukkig hebben zich bij ons nog geen incidenten voorgedaan, maar we willen geen risico nemen.'' De moskee neemt daarom al langer andere veiligheidsmaatregelen. Over de aard daarvan wil Tahrei geen mededelingen doen.