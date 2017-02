Attractiepark Legoland naar Scheveningen

Voor het Haagse stadsbestuur is de nieuwe gezinsattractie het zoveelste symbool van de 'wederopstanding' van de populaire badplaats. ,,We zijn apetrots. Het is het eerste Legoland centrum in Nederland, het vierde in Europa. Scheveningen wordt internationaal dus gezien als belangrijk'', zei VVD-wethouder Boudewijn Revis vanochtend bij de presentatie van de plannen op het stadhuis.



Als de gemeenteraad akkoord gaat, hakt het moederconcern Merlin in april definitief de knoop door. Jaren geleden waren er al onderhandelingen over de komst van Legoland, maar die mislukten uiteindelijk. Deze keer gaat het wel door, volgens het stadsbestuur: ,,We zijn nu veel verder, het ligt bij het hoogste bestuur'', meldt Revis.



Grote kelder

De attractie is onderdeel van de beroemde Legolandketen. Er zijn al ontdekkingscentra in onder meer Manchester, Berlijn en Atlanta. Kinderen kunnen daar met Lego spelen, films kijken en miniatuur-steden bezoeken. Om ruimte te maken gaat het oude Vitalizee-gebouw tegen de vlakte. Op die plek komt nieuwbouw, met een drieduizend vierkante meter grote kelder voor alle attracties.



De plek tussen Sea Life en het Kurhaus is nu sterk verouderd en veel bewoners en bezoekers 'een doorn in het oog', zegt Revis. In het voorjaar van 2019 moet het Scheveningse Legoland open gaan. Het casino dat in het Vitalizee-pand gevestigd is, gaat verhuizen. Alleen voor de kelder moet het bestemmingsplan aangepast worden.



Toerisme

De dependance van Legoland moet ervoor zorgen dat de badplaats veel meer publiek trekt. De ambities van het Haagse stadsbestuur zijn groot: het toerisme in Scheveningen moet uiteindelijk groeien van 15 naar jaarlijks 22 miljoen bezoekers. Die winst valt alleen buiten het zomerseizoen te halen. ,,We hebben al die bezoekers keihard nodig. De toeristen besteden hier geld, dat betekent extra werk'', zegt CDA-wethouder Karsten Klein (Toerisme). De vestiging van het Legoland Discovery Centre levert naar schatting 50 nieuwe banen op. De extra bezoekers besteden hier naar verwachting zo'n 7 tot 10 miljoen euro extra, becijfert Klein.



De gemeente investeert fors in Scheveningen. Straten en pleinen worden aangepakt, in verval geraakte publiekstrekkers als de Pier en het Kurhaus krijgen worden vernieuwd. Zo moet de oude 'allure' weer terugkeren.