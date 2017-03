Attractieparken zetten de poort weer wijd open

Duinrell

Aqua Shute heeft een bootjeslift



Nieuw: De nostalgische speeltuin van Duinrell heeft er een grote glijbaantoren bijgekregen, Hij is 22 meter hoog en heeft drie glijbanen. Makkelijk is dat de gebruikers van de Aqua Shute vanaf zaterdag de beschikking hebben over een bootjeslift.



In het Tikibad gaat begin mei een nieuwe spectaculaire glijbaan, een driedubbele 'Cone' van 163 meter lang, open. Playa, de waterspeeltuin voor kinderen van 0 tot 12, is in juli klaar.



Bijzonderheden: De vorderingen van de uitbreiding van het Tikibad zijn te volgen via het You Tube-kanaal van Duinrell. Straks heeft het bad de beschikking over 1,3 kilometer aan glijbanen.



Speciale dagen: Op 16 en 17 april zijn de Fandagen van Nick Junior. Het Tina Festival is op 23 en 24 september.



Openingstijden: Het attractiepark is van komende zaterdag tot en met 2 november dagelijks open. De starttijd is 10 uur, de sluitingstijd verschilt per periode.Het Tikibad is het hele jaar open, op in de wintermaanden de maandag na.



Adres: Duinrell 1, Wassenaar

Website: www.duinrell.nl