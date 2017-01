Audrey Hepburn: smaakvol, elegant, tijdloos

Terug te vinden in de kast van iedere vrouw: het kleine zwarte jurkje. Ook wel bekend als little black dress of LBD. Multi-inzetbaar, voorhanden in alle prijsklassen en ondanks zijn eenvoud doordrenkt met allure. Als diva Holly Golightly bezorgde Audrey Hepburn dit tenue in 1961 in Breakfast at Tiffany's de status van onverwoestbare kledingklassieker.



Het icoon van de hand van de Franse couturier Hubert de Givenchy - huisontwerper van de actrice - is met nog 100 van zijn jurken en ander typisch Hepburndesign te zien in het Gemeentemuseum. Hubert de Givenchy: To Audrey with Love heet de tentoonstelling waarin de couturier zijn collectie voor zijn hartsvriendin etaleert.



Daaronder zijn filmjuweeltjes als de transparante japon uit Sabrina en de gele bloemenjurk uit Funny Face. Maar ook mantelpakjes, trenchcoats, grote hoeden en zonnebrillen. Door de filmster populair gemaakte kledingstukken en accessoires die in hedendaagse uitvoering nog steeds te zien zijn in het straatbeeld en op catwalks.



Hepburnlook

Zo is Edouard Vermeulen, de favoriete designer van koningin Máxima, groot fan van Hepburns stijl, die hij omschrijft als gracieus, smaakvol en vooral tijdloos. Tijdens staatsbezoeken en andere publieke optredens wordt de koningin dan ook vaak gesignaleerd in Hepburnachtige ensembles, compleet met pillboxhoedje en lange handschoenen.



Madelief Hohé, conservator van het Gemeentemuseum: ,,Hoewel zij furore maakte in de jaren 50 kent iedereen de Audrey Hepburnlook. De Breakfast at Tiffany's-poster met sigarettenpijpje hangt op veel meidenkamers en de stijl van veel film- en tv-karakters - onder anderen Charlotte uit Sex and the City - is compleet op Audrey gebaseerd. Klassiek, fris, mooi en vooral: less is more. Sobere jurken en topjes die zij 'jazzy' maakte met de juiste riem, sjaal en schoenen. Combinaties die tot op de dag van vandaag vanwege hun elegantie ongelooflijk vaak worden geïmiteerd.''