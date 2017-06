Authentieke bakkerij sluit de deuren na 79 jaar

Joke, die oorspronkelijk coupeuse van beroep was, ging enthousiast mee in het nieuwe avontuur. Samen met haar man verliet zij De Lier om de woning boven de bakkerij te betrekken. ,,Het was natuurlijk wel een hele ommeslag en ontzettend wennen. Ook om in de stad te wonen. Maar tegelijkertijd was het ontzettend leuk'', blikt Joke tevreden terug. Omdat zij nieuw in de bakkerswereld was moest zij aanvankelijk veel leren. Voor alle vragen die zij had was haar man in de buurt en gaandeweg groeide ze er naar eigen zeggen helemaal in. Al die jaren hield zij zich voor de administratie en het helpen van de klanten verantwoordelijk, terwijl Koos de bakkerij runde: een duidelijke taakverdeling.



Koos voegt hieraan toe - en dit vindt hij noodzakelijk omdat zijn vrouw in zijn ogen 'veel te bescheiden is' - dat Joke zich ook bezighield met het met decoreren en opmaken van producten zoals bonbons. En dat allemaal met de hand. Deze ambacht is een van de redenen waarom de bakkerij zoveel vaste klanten heeft vergaard. ,,En de service", vult Koos enthousiast aan. Breed lachend en met rode wangen kijkt hij naar zijn vrouw. ,,Dat heb ik aan haar te danken, ze is zo goed met mensen."



Niet alleen Joke heeft veel over voor de klanten. Koos fietste zonder moeite naar klanten toe om hun een gebakje te brengen wanneer zij zelf niet in staat waren om zelf langs de bakker te gaan. ,,We hebben wat klanten die wat ouder zijn", aldus Koos, die zelf nog zo fit als een hoentje is. ,,Dan is het toch lastiger om langs de winkel te komen.'' En of die klant nu één gebakje of een hele tas vol gebakjes koopt, dat zal Koos een zorg zijn. ,,Dat is nu service. Dat is toch heerlijk voor die mensen?''