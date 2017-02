Auto flink gedeukt na 'sandwich-botsing' op Koningskade

Over­val­ver­dach­te Bruna Rijswijk vrijuit door nektattoo

19:48 Een 36-jarige Hagenaar is vrijgesproken van een overvalpoging op de Brunawinkel in de Herenstraat in Rijswijk dankzij een tattoo in zijn nek. Uit de camerabeelden blijkt volgens de Haagse rechtbank dat de echte overvaller géén tattoo in zijn hals droeg.