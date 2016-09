Auto krijgt minder ruimte in nieuw Noordeinde

Een klein deel van de straat (vanaf Hoogstraat tot net voorbij het paleis Noordeinde) wordt zelfs geheel verboden terrein voor de automobilist. Met deze ingrepen is een kleine twee miljoen euro gemoeid.



Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD, openbare ruimte) is het uitbreiden van het Haagse winkelgebied een 'majeure stap'. Toch zijn veel gemeenteraadsfracties teleurgesteld over de herinrichting van een van de belangrijkste winkelstraten van Den Haag.



Drastische stap

Op links had men het liefst alle parkeerplekken uit de straat zien verdwijnen. ,,We hebben daarnaar gekeken, zoals was afgesproken in het coalitieakkoord, maar voor zo'n drastische stap is te weinig draagvlak,'' zei de wethouder gisterochtend tijdens een commissiedebat.



Vooral voor de vele galeriehouders in de straat zouden parkeerplekken belangrijk zijn. ,,Zij willen dat klanten die een schilderij of een beeldhouwwerk kopen dat gewoon achter in de auto kunnen zetten. Die kortparkeerplekken zijn nodig.'' Raadsfracties als de HSP, GroenLinks en de PvdA noemden het een gemiste kans.



Ramp

In de gepolariseerde Haagse gemeenteraad doet een wethouder het niet gauw goed. Op de rechterflank hebben partijen juist grote moeite met het verdwijnen van veel parkeerplekken. 'Een ramp' noemde raadslid Arjen Dubbelaar het zelfs. ,,Automobilisten moeten daar gewoon kunnen komen. waarom maken we van het Noordeinde geen verboden gebied voor de fietser?'' Ook de PVV pleitte voor de automobilist ten koste van de fietser.



De herinrichting van winkelstraat Noordeinde moet de straat vooral ook mooier maken. En als de opknapbeurt klaar is volgt nog een fase twee, voor de Hoogstraat in het verlengde van het Noordeinde. Maar daar is voorlopig geen geld voor, verklapte Boudewijn Revis gisteren. ,,We hopen daar in het college nog geld voor te vinden,'' zei hij.