Auto te water in Moerwijk, twee gewonden

Het ongeluk gebeurde rond half een vannacht, toen een automobilist rechtdoor reed in plaats van af te slaan. Zo belandde hij in het water bij de Ulenpassstraat. De man en zijn passagiere konden heelhuids de auto uitkomen. Omstanders verleenden eerste hulp tot de hulpdiensten ter plekke waren, meldt Regio 15.



Duikers van de brandweer hebben in het water nog gecontroleerd of echt iedereen uit het water was.