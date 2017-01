Auto trouwstoet over de kop op Laan van Wateringse Veld

sealife Eindelijk een naam voor pinguïnbaby's nu geslacht bekend is

12:11 Het geslacht van Sealife's pinguïnbaby's die vorig jaar in mei geboren werden is bekend. De kinderen van vader Jip en moeder Janneke hebben om die reden ook nu pas hun namen gekregen. Het jongetje heet Dani; zijn zusje heet Lisa. Over enkele maanden verhuizen broer en zus naar Portugal.