Auto vliegt uit de bocht en belandt op zijkant

Politie ontruimt slaapplekken van daklozen

9:52 De politie heeft in Rijswijk gisteravond laat verschillende slaapplekken van daklozen ontruimd. Zij hadden in parken, dicht bij looppaden en speeltoestellen, provisorische tentjes gebouwd. Onder de zeiltjes stalden ze hun hebben en hun houden uit, soms met nog maar een klein hoekje over om zelf onder te slapen.