Automobilist komt centrum lastig uit

Het Tournooiveld en Korte Voorhout in de Haagse binnenstad zijn al maanden onbegaanbaar voor autoverkeer. De Pleingarage is via een kruip-door-sluip-door nog wel te vinden en de ingang van de nieuwe parkeergarage Museumkwartier - naast de Amerikaanse ambassade - is zelfs goed te bereiken. Maar hoe de stad vanuit deze garages weer te verlaten na gedane zaken, verschilt de laatste tijd zo'n beetje per week.



Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat tot en met 10 maart verkeersregelaars ervoor zorgen dat de Casuariestraat tussen de Lange Houtstraat en Schouwburgstraat van beide zijden is in te rijden. Uitgaand Plein- en Museumkwartierverkeer hoeft zich zo niet via de Mauritskade richting A12 en N44 te worstelen.



Korte Voorhout

Vanaf 11 maart kan vanuit de Museumkwartiergarage weer via het Korte Voorhout richting Koningskade en zo stad uit worden gereden. Pleinparkeerders worden dan, zo legt de gemeentezegsman uit, geacht om via de Korte en Lange Vijverberg, Kneuterdijk, Parkstraat en Mauritskade het centrum te verlaten. Een langere, filegevoelige rit.



Vanaf de Korte Vijverberg rechtsaf over het Tournooiveld rijden lijkt nog enkele weken onmogelijk. ,,Uiterlijk 31 maart worden alle afsluitingen op en rond het Tournooiveld opgeheven.'' Na 31 maart kan de Lange Houtstraat ook weer worden ingereden vanaf het Korte Voorhout en Tournooiveld.