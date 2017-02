Avalex biedt excuses aan voor tutoyeren

Het tutoyeren in de brief door Avalex viel bij veel mensen verkeerd. Zelfs de plaatselijke politiek stelde vragen over de manier waarop het bedrijf zich in de brief tot de lezer richtte.



Avalex ging daarom door het stof door een nieuwe brief rond te sturen waarin excuses worden aangeboden. De brief begint als volgt: ,,Sorry, het voelde gewoon vertrouwd, maar blijkbaar kenden we elkaar nog niet goed genoeg!''.



Vervolgens legt het bedrijf uit een goede, laagdrempelige en benaderbare inzamelaar te willen zijn voor iedereen. Avalex wil mensen het gevoel geven dat zij niet met een bedrijf, maar met medewerkers communiceren. De bedoelingen van het getutoyeer in de brief waren volgens Avalex dan ook goed, maar het bedrijf laat weten er begrip voor te hebben dat mensen in het vervolg liever met 'u' worden aangesproken.