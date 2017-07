Avant-garde aan Voorhout

Eeuwig Den HaagBodega De Posthoorn is bekend als Haags, oud en gelegen aan de mooiste laan van de stad, het Lange Voorhout. In 1950 was dit het eerste café in Nederland waar kunstenaars hun schilderijen mochten ophangen en verkopen. Dat was revolutionair!

Den Haag was kort na de Tweede Wereldoorlog het centrum van vooruitstrevende kunst en De Posthoorn de plek waar hét gebeurde. Dichters als Jacques Bloem en Paul Rodenko lazen hun werk voor bij de borrel. Je zag acteurs als Albert Vogel en er was een stamtafel met schilders. Het café zat in hun dagritme: ze dronken er koffie, werkten in ateliers en kwamen terug voor lange discussies.

Eigenaar Jan Knijnenburg hing er in 1949 als eerste in Den Haag een abstract schilderij op. Het enorme doek van Willem Hussem was jarenlang blikvanger boven de schouw. Andere kunstenaars mochten hun schilderijen ook aan de muren hangen om ze te verkopen aan bezoekers.

Herinneringen

Knijnenburg nam afscheid in 1970. Zijn opvolgers hebben de sfeer van het café in stand gehouden. Het lijkt of de tijd heeft stilgestaan en Simon Carmiggelt zo weer kan binnenlopen. Kunsthistoricus John Sillevis, oud-hoofdconservator van het Gemeentemuseum, voelt dat verleden hier ook. ,,Dit is een plek met veel herinneringen.''

Sillevis memoreert het ontstaan van de 'Posthoorngroep', een gezelschap dat voor die tijd baanbrekend was. De kunstenaars maakten een einde aan de heftige discussie over abstracte en figuratieve kunst, maar kozen hun eigen stijl. De kwaliteit van de schilderijen was maatgevend. ,,Dit was de nieuwe Haagse school.'' Het was een tegenwicht van de Cobra-groep in Amsterdam die toen veel aandacht trok met schilders als Karel Appel en Corneille.



Het Haagse kunstklimaat was iets rustiger, maar daardoor ook gunstig. Jan Cremer schreef later over die tijd: ,,Er waren weinig verlokkingen overdag die je van je werk afhielden. In tegenstelling tot Amsterdam waar het leek of men iedere dag Nationale Feestdag vierde.'' Cremer leerde als jonge kunstenaar veel van de oude rotten aan de stamtafel. ,,Mijn eerste stappen heb ik in Den Haag gezet.''



De Posthoorngroep stond onder leiding van Jan Roëde (1914-2007) die opviel door kleurige schilderijen. Hij was aanvankelijk reclametekenaar en had lessen gevolgd bij Willem Hussem. John Sillevis heeft zich verdiept in deze kunstenaar die zo'n grote rol speelde als 'bruggenbouwer' tussen abstracte en figuratieve kunst. Hij schrijft erover in het zomernummer van het blad Haagse Historie. Waar Appel zei 'Ik rotzooi maar wat aan', uitte Roëde zich als een gentleman. ,,Ik schilder en weet niet wat het worden gaat. Daarom hebben mijn mensen zulke brede hoofden.''

Jan Cremer zette zijn eerste stappen als jonge kunstenaar in De Posthoorn.

De Posthoorn hing ondertussen zo vol met schilderijen dat Knijnenburg in een zaal ernaast nog een expositieruimte opende. Albert Mol opende de galerie in 1956 met een mime-act die hij afsloot met het loslaten van duiven. Zij stonden symbool voor de vrijheid die de schilders nastreefden. De kranten als het Vaderland, Haagsche Courant en Haagsch Dagblad schreven geregeld over de exposities. Recensenten hoopten dat 'het herhaaldelijk zien, het oog voor deze kunst zal openen en bron van genoegen zal geven'.

Protesten

Maar de schilderijen lokten in 1958 ook protesten uit, toen Willem Hussem de Jacob Maris prijs won. Jonge kunstenaars deelden voor de Posthoorn tekeningen uit die ze heel snel hadden gemaakt.

Quote Ik schilder en weet niet wat het worden gaat. schilder Jan Roëde

De kunstzaal ging in 1962 dicht. Kunstenaars lieten het soms op het laatste moment afweten en de muren bleven dan leeg. Het ophangen van schilderijen om de verkoop te stimuleren was vanaf 1967 minder van levensbelang. De regering kwam met de BKR (Beheer Kunstenaars Regeling) om schilders te ondersteunen.

De Posthoorn is nog altijd een pleisterplaats voor kunstenaars met een groot hart voor Den Haag als Wim de Bie of Bart Chabot. En er zullen altijd 'binnenwaaiers' blijven, zoals oud-eigenaar Jan Knijnenburg dat noemde. Dat zijn mensen die het heerlijk vinden om wat te drinken tussen kunstenaars en journalisten.