Azc-kinderen bezoeken basisschool in Rijswijk

Nilufer is een knap meisje achter een grote donkere bril. Ze spreekt goed Engels omdat ze naar een internationale school ging. Haar vader is arts. Nilufer is slim, maar zal niet naar een Haags gymnasium kunnen omdat haar Nederlands nog niet toereikend is. ,,Daarom gaat ze straks naar een internationale schakelklas waar haar taal wordt bijgespijkerd'', zegt Iris Heidelberg, directeur van de Rijswijkse vluchtelingenschool. De Delftse staat voor de taak om vijftig ontheemde jongens en meisjes zo goed en zo kwaad als het gaat in korte tijd voor te bereiden op een Nederlands leven. ,,Het allerbelangrijkste is dat de kinderen, die soms heel wat hebben meegemaakt, zich veilig kunnen voelen. We bieden ze duidelijkheid en voorspelbaarheid. Een ritme waar ze van op aan kunnen. Daarnaast komt het vooral op de taallessen neer. Het onderwijsteam spreekt alleen Nederlands. In het begin is dat lastig voor ze, maar al heel snel leren ze zich redden.''



Rode bloem

De kinderen van de azc-school zien er verzorgd, goed gevoed en netjes aangekleed uit. Waad (11) uit Egypte heeft een prachtige rode jurk aan en haar moeder heeft een rode bloem in haar haren gestoken. ,,Gekregen'', straalt het kleine meisje ietwat verlegen als ze wordt gecomplimenteerd met haar outfit. Heidelberg vertelt dat mensen met regelmaat een tas met kleding of speelgoed komen brengen bij haar school. ,,Het is hartverwarmend om te merken hoe hartelijk de mensen in onze regio deze kinderen benaderen. Er zijn uitgestoken handen en praktische hulp waar we dankbaar gebruik van kunnen maken. Vanaf de opening van de school (in oktober 2016, red.) hebben we eigenlijk alleen maar fijne reacties ontvangen. Dat maakt je best trots op Nederland.''



Waad staat ondertussen met haar vriendinnetje Eilaf (11) uit Syrië fruitspiezen te maken. Ze vertellen dat ze de Nederlandse kinderen 'groot en lief' vinden. Waad hoopt snel tegen ze te mogen tennissen en Eilaf wil met ze naar het zwembad. Aan de kinderen van de Steenvoordeschool zal het in ieder geval niet liggen.