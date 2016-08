AZC Rijswijk in september open

In de opvang op het terrein van de voormalige Technische Hogeschool is plaats voor circa vijfhonderd vluchtelingen. Het azc blijft in principe voor vijf jaar.



Kinderen van vluchtelingen kunnen er naar school in een speciale dependence. Stichting Librijn, een koepel van negen basisscholen in Delft en vijf in Rijswijk, wil basisonderwijs gaan geven aan kinderen in de leerplichtige leeftijd. Het zou gaan om maximaal 50 leerlingen.



De lokale VVD vraagt zich af of het überhaupt nog noodzakelijk is om in Rijswijk een azc voor 500 asielzoekers te hebben. Gezien de lagere instroom van vluchtelingen denkt de partij dat er in Rijswijk wellicht teveel capaciteit is. De VVD heeft vragen over de kwestie gesteld aan het gemeentebestuur.