Blind voetbal

Aan de stamtafel in onze snackbar zijn wel degelijk mensen te vinden die vanaf aanstaande woensdag de Olympische Spelen voor mensen met een beperking gaan volgen. Ome Ed niet. 'Vroeger waren de Paralympics sneu. Hele soepele regels hadden ze vroeger. Een soort spek-en-bonen-spelen. Het leek wel zo'n Tros-programma. Te land, ter zee en zonder rug. Maar nu is het doorgeslagen. Het lijkt wel een feest om gehandicapt te zijn. Hebbie die gasten met een beenamputatie gezien, op van die ijzeren springdingen? Vroeger deden ze alles op eigen houtje.'



Martin, mede-uitbater van Nico's snackbar, denkt er anders over. 'Ik vind het een hele prestatie, eigenlijk mooier dan als ze nog gezond zijn.' 'Echt gezond zijn ze niet bezig', weet Ome Ed. 'Ze doen ook aan doping, wist je dat? Dat heet dan 'boosting'. Verhogen ze hun eigen bloeddruk. Dan krijgen ze een krachtsexplosie.'



'Zit jezelf niet zo te boosten', zeg ik. 'Maak je niet zo druk. Douw een pilletje onder je tong.' Maar wie Ome Ed kent, weet dat hij net op dreef komt. 'Weet je wat ze dan doen, die gehandicapte atleten? Gaan ze op punaises zitten. Of ze laten hun blaas extreem vollopen.' 'Dat doe ik ook wel eens', zegt Martin. 'Maar ik heb er nog nooit voordeel van gehad.' 'Zij doen dat omdat ze niks voelen', legt Ome Ed uit. 'Ze zijn verlamd, dus ze hebben geen pijn, maar het geeft wel een lichamelijke boost.'



We kijken Ome Ed vol ongeloof aan. Hij gaat nog een stapje verder. 'Ze breken expres hun tenen of ze knijpen hun ballen af.' 'Hoe ken je zien dan dat iemand ze eigen geboost hebt?', wil Martin weten. Ome Ed heeft het antwoord. 'Symptomen van boosting zijn overmatig zweten, vergrote ogen en kippenvel. Zeg maar: zoals Danny Blind zich voelt.' 'Blind voetballen, daar kijk ik wel naar uit', zegt Paul. Ome Ed knikt. 'Da's een mooie metafoor voor Europa. Iedereen loopt te schoppen naar een bal die er niet meer is.'