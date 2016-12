Bollen van Pa

Onlangs kreeg ik in theater De Naald in Naaldwijk na afloop van mijn oudejaarsshow een overheerlijk bolletje: een hartige oliebol. Gevuld met kruiden en ham. Ook exemplaren met kaas. Ter grootte van een stuiterbal maar zeker niet met de smaak daarvan: de bolletjes waren knapperig, met een goede bijt, een fijn mondgevoel en een goede afdronk dankzij het bierbeslag. U begrijpt: ik bied mij gaarne aan voor de beschrijvingen van de oliebollentest van volgend jaar. Dat kan mijns inziens nog wel een tandje ellendiger, hoewel er al pareltjes van vertelkunst tussen zitten. 'Mocht een Limburgse schutterij door zijn munitie heen zijn: dit zijn harde droge bollen'. 'Gevalletje geelzucht', 'er valt veel te verbeteren, eigenlijk alles.'



Dan denk ik meteen terug aan mijn vader, die zich achtenveertig uur opsloot in de keuken met meel en vet, krenten, rozijnen - en met de radio, die steevast op Langs de Lijn stond afgestemd. Zijn enthousiasme over de winnende prestaties van ADO - die waren er toen nog - had echter een verwoestende werking op het beslag voor de bollen en het plafond van de keuken. De garde ging alle kanten uit bij het scoren van een doelpunt. De gulden regel dat de temperatuur van het vet niet onder de 150 graden mag komen, omdat de bol zich anders volzuigt, was hem ook onbekend.



U begrijpt: oud en nieuw was voor ons een hel. De vloer van de keuken veranderde in een ijsbaan die door het hele gezin vakkundig door het hele huis werd uitgelopen. Gevolg: onverwachte valpartijen, voornamelijk van familie die op nieuwjaarsbezoek kwam en de gang nietsvermoedende betrad. Wij wisten wél waar de vetplekken zaten. Ik zie tante Lena nog zó een halve flikflak maken bij de kapstok, terwijl ome Cor verderop onvrijwillig een dubbele Rietberger liet zien waar Joan Haanappel van in vervoering zou raken. Dan toch maar een bolletje van onze regionale toppers uit de test!