Boze burgers

De plaatsvervanger van de koning in onze provincie, commissaris Jaap Smit, vat het volksgevoel pakkend samen: 'Wie het hardst schreeuwt, krijgt gelijk.'



De koning zelf was ook al in vertwijfeling en worstelde bij het schrijven van zijn kersttoespraak. Overigens ook met het uitspreken ervan. Als 'ie ook zo heeft voorgelezen aan zijn kinderen vrees ik dat de drie prinsesjes daar niet onbeschadigd uit zijn gekomen. Zo moeilijk is het niet; een enkel lachje zou fijn zijn. Kan iemand de vorst laten ontdooien? Waar zijn de strooiwagens als je ze nodig hebt?



Er zijn tal van voordrachtexperts (Lars Duursma van Debatrix, bijvoorbeeld) die met hun anti-vriesadviezen de zon kunnen laten doorbreken op het gelaat onzer koning. Hulp vragen is geen schande. Dan komt zo'n zin over de schreeuw van het volk ('het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden') er een stuk minder geforceerd uit.



Ik kon bij het uitspreken van die zin enkel denken aan de gi-gan-tische bos bloemen naast hem. Zoveel mogelijk kerststerren in een pot om de speech toch nog te laten sprankelen. Een faux-pas.



'De ego-cultus rukt op. Boosheid en irritatie krijgen de overhand in de samenleving. Stop daarmee', roept ook 's Westlands burgemeester Sjaak van der Tak in zijn nieuwjaarstoespraak. Natuurlijk, de amplificatie van deze gevoelens door de media - boosheid verkoopt, van lieve vrede is nog nimmer een mediabedrijf rijker geworden - speelt mee. Een populist als de Blonde Pimpernel voedt er zijn campagne mee. Maar waar komen die gevoelens vandaan?



Als sinds de afwijzing van de Europese Grondwet door de bevolking, in 2005, woedt er een veenbrand die af en toe oplaait, een gevoel dat nog steeds niet serieus wordt genomen: dat wat van ons was, niet meer van ons is. 'Laat ons niet wegzinken in boosheid of verontwaardiging', zegt de commissaris. Hoe we dat moeten doen zegt 'ie er niet bij.