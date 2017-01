Bubbels voor blije Beugelsdijk

Jubileum

Beugelsdijk behoort vanaf het seizoen 2012-2013 tot de selectie van ADO Den Haag, al maakt hij in 2014-2015 een uitstapje naar FSV Frankfurt. In november 2016 beleeft hij zijn jubileum bij de Haagse club als hij er zijn honderdste duel speelt. Met succes, want Beugelsdijk kopt ADO Den Haag die wedstrijd naar de winst.



In 2015 krijgt hij er naast die van 'bekende voetballer', een titel bij. Als een verslaggever hem tijdens een interview na de voetbalwedstrijd 'rooie' en 'tomaat' noemt, reageert Beugelsdijk mét onvervalst Haags accent: 'Rustaaaagh!'



Die kreet, uitgezonden op tv, maakt van de ADO-speler in één klap een bekende Nederlander en cultheld. Overal wordt zijn hilarische uitspraak herhaald en niet lang nadat hij de kreet de wereld in heeft geslingerd, vliegen de 'Rustaaaagh'-shirts en -telefoonhoesjes overal over de toonbank.



Zijn voetbalkunsten, maar zeker ook zijn sympathieke voorkomen én die wereldberoemde uitspraak leveren Beugelsdijk begin december een nominatie voor Hagenaar van het Jaar op. Direct na de opening van de 'stembussen' is hij al lezersfavoriet: al bij de eerste tussenstand steekt hij met kop en schouders boven de andere genomineerden uit. Op die eerste plek blijft hij staan: niemand duwt de voetballer nog van zijn troon af.



Eén van de stemmen die Beugelsdijk kreeg, kwam overigens van zichzelf, verklapt hij. ,,Toen ik ontdekte dat ik was genomineerd, ben ik naar de site van het AD gegaan." Hij moet lachen. ,,Daar heb ik stiekem effe één keer gestemd."



Beugelsdijk wint de verkiezing uiteindelijk met liefst 43 procent van de stemmen. Daarmee mag hij zich de opvolger noemen van cabaretier en zanger Paul van Vliet, boekhandelaar Fabian Paagman en Susanne Keulaerds, manager van het Ronald McDonald Huis. Zij was de laatste die de titel Hagenaar van het Jaar droeg.