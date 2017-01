Charlie 2.0

Kleine mannen willen macht. Da's een historisch gegeven. Ik noem u Caesar, Mussolini, Napoleon. Stuk voor stuk klein van stuk, maar groot in hun honger naar macht. Kleine mannetjes hebben iets guitigs. Heeft Charlie Aptroot ook. En Sjaak van der Tak eveneens, zijn collega uit de gemeente Westland: Sjaak komt ook niet boven drie tomatenkistjes uit. Eveneens immer goedlachs - kleine mannetjes houden van humor.



Logisch, ze moeten wel, het is een overlevingstactiek. Ik schreef eens een paar grappen voor Roel van Velzen, de oompa loompa van de Nederlandse popmuziek. Die typering vond hij meteen al leuk; ook Roel van Velzen kan er om lachen. Wat heet, hij lacht zich een kriek, de hele weg naar de bank, sinds hij door John de Mol werd beloond voor het bedenken van de draaiende stoel in The Voice. ,,Ik vind grappen over mezelf laag bij de gronds'', suggereerde ik Roel te zeggen. Of als iemand iets naars zou roepen tijdens een concert: ,,Je hoeft mij niet te beledigen - dat heeft de natuur al ruimschoots gedaan.''



Nee, prima vent, die Roel van Velzen. Na afloop gaven we mekaar een high five. Ik heb een week niet kunnen lopen.



Kan je des burgers meester zijn in twee gemeenten, zoals Charlie nu gaat doen? Nee, dat kan niet. Je kan wél op de toko passen en dat is precies wat Charlie in Wassenaar doet. Zijn salaris wordt er niet door verdubbeld trouwens, een miskleun tijdens de salarisonderhandelingen: voor minder dan landgoed De Horsten had ik het niet gedaan. Maar zo is de kleine man ook: gul en goedgevig.



Wat mij brengt tot de vraag: zou Sjaak van der Tak een van de sollicitanten zijn voor het Háágse burgemeesterschap?



Die kans is klein, even klein als Sjaak zelf, maar ik hoop van niet. Als wij een dwerg als burgemeester willen dan halen we 'm wel uit Madurodam.