Cultuurcomplex

Dan kom je uit bij de architecten Jo Coenen en Patrick Fransen. Zij hebben immers een bouwtekening ingeleverd die niet werd goedgekeurd door de welstandscommissie. De achtergevel van het gebouw bleek te lelijk om aan te gluren - om over de voorgevel nog maar te zwijgen - en moest opnieuw worden ontworpen. Tweemaal was er een rode vlag van de commissie. Is het dan soms hún schuld?



Toen het ontwerp eindelijk werd goedgekeurd, was het jaar goeddeels voorbij. De bouwer kan niet sneller bouwen als-ie geen­eens is begonnen, dus: vertraging. En tijd kost geld. Veel geld. Reken maar dat hier de nodige miljoenen moeten worden bijgepompt. Hoewel wethouder Wijsmuller vol blijft houden dat de vertraging niet leidt tot extra kosten weten ingewijden beter: hier zal een rekening worden gepresenteerd. Die rekening komt wellicht terecht bij de wethouder, die volgens burgemeester Van Aartsen wel degelijk werd aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor het bouwproject.



Hoe hoog is het bedrag straks? 'Onzeker.' Wie gaat het betalen? 'Een ingewikkeld proces.' Blijft het beoogde totaalbedrag 177 miljoen? Wijsmuller belooft ons dat het goed zal komen. Ook met de 'hoogwaardige kwaliteit' van het gebouw. Voorlopig is er nog geen muur gestort en geen tegeltje gemetseld.



'Ons uitgangspunt blijft een gebouw voor de afgesproken prijs.' Uitgangspunt: een woord dat klinkt als het begin van een vluchtroute. Een speciale adviesraad gaat zich nu buigen over de vraag wie de kosten moet betalen. Nu gaat de bouw van grote infrastructurele projecten zelden zonder problemen in de financiering of besluitvorming. 'Als het geld gaat kosten, gaan ze beginnen', is een veelgehoorde uitspraak in de bouwwereld. Als Wijsmuller binnen zijn zelf gemetselde betaalplafond van 177 miljoen blijft is hij een ware Houdini. De vraag is echter niet óf het ons geld gaat kosten, maar hoeveel. Ik zou daarom tijdens de kerstinkopen de hand maar op de knip houden.