Gekkenhuis op de 'Fred'

Hij was verbaasd over de grote opkomst bij zijn huldiging in Den Haag, zegt Bart Veldkamp 25 jaar na het behalen zijn olympische schaatstitel.

Voor het oude stadhuis aan de Groenmarkt en thuis bij hem op de Frederik Hendriklaan zag het die maandagavond zwart van de mensen. ,,Het was een gekkenhuis!"



,,Ik had dat zeker niet verwacht. Het was alweer vier dagen na mijn gouden race. Bovendien heb je het wel over Den Haag, in grote steden lopen de mensen doorgaans niet uit voor sportprestaties. Dat gebeurt voornamelijk in dorpen.''



Dat toch veel Hagenaars hem kwamen toejuichen, had ongetwijfeld met zijn opmerkelijke prestatie te maken. Tegenwoordig is het bijna vreemd als een olympische titel niet door een Nederlandse schaatser wordt gewonnen, maar in Albertville was er tot de 10.000 meter geen goud behaald.