'Genie' staat terecht voor diefstal van bijna 1000 fietsen

Het filmpje op YouTube duurt meer dan twintig minuten. Een man, misschien Arthur van M. zelf, filmt met een camera het levensgrote appartement in Florida. Het is de hele bovenste etage van een groot flatgebouw aan de zee. Gehuld in een kleine zwembroek lijkt de filmer zijn rijkdom te willen etaleren. Hij slaat geen ruimte over, toont luxe meubels, een vleugel, veel natuursteen, het uitzicht op zee en de garage waar zijn Rolls Royce Silver Spur staat. En passant showt hij ook nog even een pistool dat onder een kussen van een beslapen bed ligt.



Hij kon het betalen zo eind vorige eeuw. Met gemak, als we de Amerikaanse autoriteiten moeten geloven. Zij klagen hem in 2003 aan voor afpersing en samenzwering en stellen dat de geboren Amsterdammer miljoenen dollars moet hebben verdiend met een escortservice, veel meer dan de zes miljoen die hij zelf heeft opgegeven aan de belasting. Zijn Florence Dating Service moet, zo zeggen de autoriteiten, een van de grootste zijn geweest in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Maar liefst 336 telefoonlijnen zouden naar zijn kantoor hebben geleid en hij zou tegelijkertijd 50 vrouwen voor zich hebben werken.



Patenten

Het is nog niet eens zijn enige inkomstenbron. Van M. heeft nog meer zaakjes waarmee hij geld verdient. Hij neemt patenten op door hem gedane uitvindingen. Zoals een verbeterd ontwerp van een kitspuittube of een multidikte vibrator. Tegen de Volkskrant zegt hij al in 1998 dat hij nooit meer hoeft te werken vanwege de royalties op de kittube.



Een slimmerik die in Amsterdam waar hij opgroeide, op het Montessori Lyceum zat, naar verluidt in dezelfde klas als Felix Rottenberg en Jaap van Zweden. Ook in de States staat hij te boek als iemand met een 'genius-level IQ' . Iemand die het misschien wel daarom niet kan laten steeds naar een nieuw - illegaal- gat in de markt te zoeken. Zijn laatste handel in Amerika is die van de verkoop van neppillen, voor onder andere kanker. Hij wordt gepakt, krijgt zestien jaar cel en moet Amerika definitief verlaten. Van zijn straf zit hij 4,5 jaar in een Nederlandse gevangenis uit.