Hart en ziel voor radio in de Vogelwijk

Bergtop

Zonneveld specialiseerde zich in SOTA, summits on air, een bijzondere groep zendamateurs. Hij laat enthousiast video's zien van deze club. ,,Iemand gaat met een zender in z'n rugzak een berg op en probeert dan zoveel mogelijk verbindingen te maken. De bergtop in de lucht krijgen, dat is de uitdaging." Er komen besneeuwde hellingen in beeld waar amateurs met dikke handschoenen aan een mastje hebben gebouwd en de morsesleutel bedienen.



Hij vertelt bevlogen over zijn hobby. Want dat is het altijd gebleven: hij werkte 37 jaar in het bankwezen en maakte niet zijn vak van deze techniek. Wel is hij sinds vijf jaar voorzitter van de vereniging van zendamateurs VERON, afdeling Den Haag. Daar zijn 250 mensen bij aangesloten die wekelijks in Catharinaland bijeenkomen. Het is een van de grootste afdelingen van het land.



Volgens Zonneveld mag je het belang van zendamateurs niet onderschatten. ,,We liepen jaren geleden portofoons te testen, om te zien waar steunzenders mogelijk waren. Dat zijn de mobieltjes van nu." Verder is hij lid van de Dutch Amateur Radio Emergency Services, die in actie komt als er een superstorm opsteekt of de dijken doorbreken. ,,Dan kunnen wij als enigen nog verbindingen leggen."



Ondanks de morse en het bergbeklimmen, begon het in de jaren 90 te kriebelen. Hij wilde weer radiomaken en sloot zich aan bij Omroep Rijswijk en later bij de lokale omroep Den Haag FM. Daar presenteert hij elke zondagavond zijn informatieve programma Mediamix. Hij hielp de VAHON (radio voor Hindoestanen) bij het opzetten van hun middengolfzender, ergens in een weiland. Als tegenprestatie mocht hij met zijn show Hollands Palet op het station.