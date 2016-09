Heldere Harry

't Is vreemd, maar waar: wie 's avonds langs het standbeeld van Haagse Harry wandelt of fietst ziet er geen moer van. Hoe is het mogelijk, op zo'n plek in de stad, waar licht van alle kanten komt. Juist hier - aan de kop van de Grote Markt - hult de straat zich in een vreemdsoortig duister.



Pijnlijk, zeker als je bedenkt dat pal tegenover het standbeeld van onze stadsicoon nog niet zo lang geleden 'Het Lampenhuis' stond. Thans zetelt hier een Grieks restaurant wiens handel een stuk minder licht verteerbaar is.



Het Lampenhuis was het domein van de oer-Haagse ondernemer Piet de Borst, bij wie amper drie jaar geleden zelf het peertje uitging. Het lijkt alsof met het heengaan van Piet het lampendansen is begonnen in de Grote Marktstraat. We hebben immers ook nog een debacle achter de rug met de verlichting in deze winkelstraat: verlichting die veel te zwaar bleek. Er was ons door de architect een lichtspektakel beloofd van bijbelse proporties. Wat we kregen waren miezerige leddruppeltjes die de sluitpost waren van een begroting die met 1,7 miljoen was overschreden. In dat licht bezien is de besluitvorming over een lampje voor een standbeeld bedroevend.



Het antwoord van wethouder Van Engelshoven op vragen van de PVV: in het eerste kwartaal van 2017 heeft het college het 'voornemen' om een 'stadsbrede lichtvisie' naar de raad te sturen. Erg doortastend klinkt dit niet. Evenmin klinkt het bijster snel; de PVV was terecht hogelijk verbaasd toen er op Kijkduin prompt een paal voor Pokémon werd geslagen, maar dat een lamp voor een standbeeld zoveel voeten in de aarde heeft. Schijnt te maken te hebben met de status van Haagse Harry. Het is een officieel Haags beeld - daarover moet worden vergaderd. Niemand weet voor hoe lang - maar tot die tijd staat onze verlichte despoot in het donker.