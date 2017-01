En wel hierom. Ik laat heren met een knotje en een leren schort voor het rauwkost- en vleesetende lijf niet mijn favoriete snackpaleizen verdrijven. Mannen die glansmiddel kopen om hun snor te laten glimmen, moeten niet denken dat ze met hun handgesneden aardappelen ooit kunnen tippen aan de klassieke corner of car.



In Den Haag zijn dat - onder vele andere - Vermolen's Snackcar aan de Loosduinsekade, Jack Snack aan Het Kleine Loo en Ruud's Visboetiek op het Soestdijkseplein. Waar de geur van frituur penetrant is en de verlichting fel. Daar blijf je gewoon vanaf.



Mijn handen beginnen te jeuken alleen al wanneer ik de gevel van zo'n hipstertent zie. Te herkennen aan het iele lettertype op de gevel, witgestucte muren en industrieel meubilair. Bevolkt met twintigers met Canadese rugzakken en opgeschoren haar. Lurkend aan Duitse prik in retroverpakking. Brr.



Natuurlijk ga ik wel veel te veel geld betalen voor een over het paard getild patatje ín zo'n verdachte zaak. Hoe meer munitie voor dit stukje, des te beter. Niet in die tent in de Venestraat, want wat er mis is met een Amsterdams wapen boven een marmeren toonbank in Den Haag hoef ik u niet uit te leggen.



Het wordt Friet District in de Prinsestraat, dat ook voldoet aan het profiel. Hippe naam. Grote ramen. Minimalistisch meubilair. Verkoopt patat met truffelsaus. De jongen die me helpt is vriendelijk. 'Links ziet u de lijst met onze snacks. Als u een keuze heeft gemaakt, kom ik het bij u brengen.' Vooruit, de service is goed.



Op het ouderwetse letterbord aan de muur zie ik behalve truffelsaus ook mijn favoriete bak vet. Dus bestel ik patat pindasaus met gebakken uitjes voor 3,75 euro. Prijzig, maar als ik de zorgvuldig gesneden aardappelen zie draai ik bij. Wanneer ik de patat proef helemaal: een genot.



Had ik deze friettent maar links laten liggen. Ik kwam binnen als een zuurpruim, zag mijn vooroordelen keihard in het kokende vet verdwijnen en at vervolgens als een koning. Maar toch. Échte Hagenezen eten gewoon een broodje kipschnitzel katjang bij Ruud.