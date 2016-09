Zo gaat het ieder jaar en zeker met dit kabinet. Zij laten op deze dag zien waar ze goed in zijn: stilzitten. De troonrede is hooguit de moeite waard voor degenen die willen controleren of alles klopt dat al is uitgelekt.



Vandaag presenteert de regering de plannen voor komend jaar: de begroting, de miljoenennota en het belastingplan. Kortom: echt een dag om ziek thuis te blijven. De tv vooral uit laten; anders zie je alsnog hoe de Glazen Koets zich door de bouwput wurmt die het Voorhout heet en hoe de koning het recept voor draadjesvlees voorleest - althans, zo zal het klinken.



Hoe fijn zou het zijn als koning Willem-Alexander de rede eens opent op persoonlijke toon: 'Beste mensen, de Ridderzaal zit vol, maar ik weet dat dit niet voor mij is. Het is vanwege de Pokémons die hier rondfladderen. Ja, er zitten monsters in deze zaal! Máxima heeft de kids beloofd er een paar te vangen.' IJdele hoop, naar ik vrees.



De dag zal dezelfde litanie van lethargie worden die het altijd is, met als dieptepunt de hoedjesparade, een zelfverklaarde traditie van ijdeltuiterij die de aandacht moet afleiden van waar het wérkelijk over gaat: de stand van het land.



Die is niet al te rooskleurig na vier jaar heerschappij van de Lachende Leider. Iemand vroeg mij of ik Mark Rutte had gezien bij het tv-programma Zomergasten. Neen. Als ik een lul in mijn huiskamer wil haal ik 'm zelf wel uit m'n broek. Ik voel argwaan bij die man. Iemand die zó staat te lachen is niet goed bij zijn hoofd. Toch wil hij voor een derde keer premier worden van dit land. 'Pleurt op', hoor ik u denken? Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven. Mark Rutte levert het levende bewijs.