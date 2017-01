Middenin het Haagse centrum staat een rij mensen op straat. Een studente met een blonde staart schoudert een Afrikaan met een fleecemuts. Daarachter duikt een Brits-Chinees koppeltje in de kragen van hun jacks. Net als de dame achter hen. Ze heeft grijstinten in het haar en beige tonen in het kasjmier van haar jas.



Allemaal kijken ze zwijgend naar de bewaker achter de draaideur van glas. De rijzige man met een v'tje op zijn uniform loert terug. Zijn blik zegt: tien uur is tien uur. Naarmate de minuten verstrijken slaat het kijken om in staren. Afzwaaiend burgemeester Van Aartsen schrijdt geruisloos voorbij.



Zodra de klok van de Nieuwe Kerk tien keer slaat, haalt de bewaker de draaideur van het slot. De rij perst zich in het eerste beschikbare compartiment. De deur loopt vast. Het v'tje zucht. Hebben jullie nu je zin? Door hun enthousiasme moeten de mensen nóg langer wachten om naar binnen te kunnen.



De groep wurmt zich niet in een winkel om de nieuwste telefoon te bemachtigen, maar in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Ze gaan op zoek naar 'hun' krant en raken in gesprek met iemand die dezelfde voorkeur heeft. 'Als u het economiekatern pakt, dan ontferm ik me over de sport. Hoe gaat het trouwens met uw zoon?'



Ieder voor zich, maar toch niet alleen, denk ik aan de leestafel bij het raam. Ik dwaal af naar Carla Peetoom, een 87-jarige Haagse die in deze krant vertelde eenzaam te zijn. Hier zou zij op haar plek zijn. Boodschappen doet ze nog, maar bij thuiskomst echoot de leegte haar tegemoet.



Wrang genoeg is mevrouw Peetoom wat betreft eenzaamheid niet alleen. De stad is een zee waarin je zonder aandacht verzuipt in anonimiteit.



Samenscholing lijkt me daarom niet verkeerd. Op een plek als de bieb, waar iedereen wat te zoeken heeft, en elkaar ongedwongen ontmoet.



Ongedwongen moet het zijn, anders komen de kleinkinderen niet. Open meer van dit soort openbare huiskamers en bouw bij de achterdeur gelijk een bruine kroeg. Dan zou het nog eens laat kunnen worden.